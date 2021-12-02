Shamli News: एनकाउंटर में मानवाधिकार आयोग ने डीएम से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

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आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की ओर से दाखिल शिकायत पर आयोग ने 13 नवंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले को 16 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया है।आयोग ने अपने आदेश में 31 अगस्त को शामली के पुलिस अधीक्षक की ओर से भेजी गई रेडियोग्राम, फैक्स और ईमेल सूचना का भी अवलोकन किए जाने का उल्लेख किया है। अमिताभ ठाकुर की शिकायत में सुमित के पिता धर्मपाल द्वारा दूसरे बेटे को थर्ड डिग्री देने के आरोप की भी जांच कराए जाने की मांग की है।