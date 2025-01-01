Shamli News: ऊन चीनी मिल आज, शामली का कल से शुरू होगा पेराई सत्र

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नए पेराई सत्र शुरू करने के लिए ऊन चीनी मिल के क्रय केंद्रों पर अब तक 15 हजार क्विंटल गन्ने की खरीद हो चुकी है। वहीं शामली चीनी मिल के 28 खरीद केंद्रों पर मंगलवार तक 6,800 क्विंटल गन्ने की खरीद की गई है।पिछले पेराई सत्र 2025-26 में बजाज समूह की थानाभवन चीनी मिल दो नवंबर, शामली चीनी मिल तीन नवंबर और ऊन चीनी मिल 11 नवंबर को चालू हो गई थी। इस बार तीनों मिलों का पेराई सत्र देरी से शुरू हो रहा है। थानाभवन चीनी मिल के गन्ना महाप्रबंधक लेखपाल सिंह ने बताया कि मिल का पेराई पूजन पांच नवंबर को हो चुका है। 12 नवंबर से केंद्रों पर गन्ने की खरीद शुरू होगी और 14 नवंबर को मिल चालू कर दी जाएगी।राणा समूह की ऊन चीनी मिल के यूनिट हेड कुलदीप पिलानिया ने बताया कि मिल का पेराई सत्र शुरू कराने के लिए सोमवार से तीन दिवसीय अखंड रामायण पाठ शुरू कराया गया है। बुधवार को पाठ संपन्न होने के बाद विधि-विधान से पेराई पूजन कर दोपहर 12 बजे मिल चालू कर दी जाएगी। मिल में अब तक 15 हजार क्विंटल गन्ने की खरीद हो चुकी है।शामली चीनी मिल के अतिरिक्त गन्ना महाप्रबंधक दीपक राणा ने बताया कि मंगलवार को 28 खरीद केंद्रों पर गन्ने की खरीद शुरू हो गई है। बुधवार सुबह 11 बजे मिल में विधि-विधान से पेराई पूजन किया जाएगा।थानाभवन मिल पर पिछले सत्र का 59 करोड़ रुपये बकायाजिले की शामली और ऊन चीनी मिलें पिछले पेराई सत्र का किसानों को संपूर्ण गन्ना भुगतान कर चुकी है जबकि थानाभवन चीनी मिल पर पिछले सत्र का किसानों का करीब 59 करोड़ रुपये बकाया है। डीसीओ रणजीत कुशवाह ने बताया कि थानाभवन मिल से किसानों का शत प्रतिशत बकाया भुगतान कराने के प्रयास चल रहे हैं।गन्ना समिति में किसानों का धरना 66वें दिन भी जारीशामली। गन्ने के बकाया ब्याज भुगतान की मांग को लेकर किसान एकता संघर्ष समिति का शामली गन्ना सहकारी समिति कार्यालय पर चल रहा बेमियादी धरना मंगलवार को 66वें दिन भी जारी रहा।समिति के संयोजक परमवीर शास्त्री के नेतृत्व में किसान धरने पर बैठे रहे। किसानों ने कहा कि जब तक गन्ने के बकाया ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। किसानों ने एकजुट होकर मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने का संकल्प लिया। इस दौरान परमवीर शास्त्री, सुरेंद्र, कृष्णपाल, सत्यवीर सिंह, अनिरुद्ध मलिक, विनोद, जयपाल, सुक्रमपाल, देवेंद्र कुमार, बाबूराम, अशोक कुमार आदि किसान मौजूद रहे। संवाद