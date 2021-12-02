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Shamli News: बच्चे को उठाने की बात कहकर घूम रहे थे संदिग्ध युवक, ग्रामीणों में दहशत

Wed, 11 Nov 2026 12:25 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 11 Nov 2026 12:25 AM IST
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Suspicious youths were seen moving around, talking about abducting a child; panic ensues among villagers.
बिडौली। गांव आमवाली मजरा याहियापुर में दो वर्षीय बच्चे के अपहरण की आशंका से ग्रामीणों में दहशत है। आरोप है कि दो दिनों तक संदिग्ध युवक बाइक से गांव में घूमते रहे और बच्चे की ओर इशारा कर उसे उठाने की बात कही। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
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गांव निवासी जयवीर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आठ नवंबर की दोपहर दो से चार बजे के बीच दो युवक बाइक से उनके घर और गली के करीब छह चक्कर लगाते दिखाई दिए। अगले दिन नौ नवंबर को तीन युवक बिना नंबर प्लेट की काले रंग की लाइट वाली प्लेटिना बाइक से गांव पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने उनके दो वर्षीय पोते की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसे उठाना है। पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी है।
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उप निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि संदिग्धों की पहचान की जा रही है। जल्द ही आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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