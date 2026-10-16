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Shamli News: बाल कल्याण समिति ने किशोर का निकाह रुकवाया

Fri, 16 Oct 2026 01:13 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Fri, 16 Oct 2026 01:13 AM IST
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The Child Welfare Committee stopped a teenager's marriage (nikah).
शामली। बाल कल्याण समिति ने कैराना रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में पहुंचकर किशोर का निकाह रुकवाया। समिति के सदस्यों ने बालिग होने के बाद निकाह करने पर परिजनों से लिखित में लेकर किशोर को उनके सुपुर्द कर दिया।
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गढ़ीपुख्ता थानाक्षेत्र के गांव पलठेड़ी निवासी ने डीएम से शिकायत की थी कि उनके गांव के एक किशोर की शादी उसके परिजन कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को कैराना रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में निकाह की तैयारियां चल रही थी।
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डीएम के निर्देश पर बाल कल्याण समिति के सदस्य बैंक्वेट हॉल में पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली। समिति के अध्यक्ष सतेंद्र सिंह ने बताया कि जांच करने पर लड़के की उम्र 17 वर्ष 11 महीने पाई गई जबकि लड़की को बालिग बताया।
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उन्होंने बताया कि परिजनों को समझाया कि नाबालिग की शादी करना या कराना अपराध है। ऐसा करने से उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समिति के सदस्यों के समझाने पर परिजन मान गए और निकाह की रस्म रोक दी गई। इसके बाद परिजनों से लिखवाकर लिया गया कि वे बालिग होने पर ही लड़के की शादी करेंगे। इसके बाद लड़के को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
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