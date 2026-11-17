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वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कैराना सीट पर सपा की इकरा हसन ने जीत दर्ज की थी। विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों में कैराना और थानाभवन में सपा, जबकि शामली में भाजपा आगे रही थी। अब सभी दल इन आंकड़ों के साथ स्थानीय नेताओं और दावेदारी करने वालों की पकड़ और जनाधार भी परख रहे हैं।वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी इकरा हसन को 5,28,013 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के प्रदीप कुमार को 4,58,897 वोट मिले थे। बसपा के श्रीपाल 76,200 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इकरा हसन ने 69,116 वोटों से जीत दर्ज की थी।कैराना में सपा को सबसे बड़ी बढ़तकैराना विधानसभा क्षेत्र में इकरा हसन को 1,16,265 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के प्रदीप कुमार को 85,616 वोट मिले। सपा यहां 30,649 वोटों से आगे रही थी। बसपा को 2,303 वोट मिले थे।थानाभवन में कांटे का मुकाबलाथानाभवन में सपा को 85,904 और भाजपा को 85,217 वोट मिले थे। दोनों के बीच महज 687 वोटों का अंतर रहा था। बसपा को 13,558 वोट मिले थे।शामली में भाजपा रही आगेशामली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी को 91,727 और सपा प्रत्याशी को 80,497 वोट मिले थे। यहां भाजपा ने 11,230 वोटों की बढ़त बनाई थी। बसपा को 6,335 वोट मिले थे।2022 के नतीजों से भी बनेगा समीकरणवर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कैराना से सपा और थानाभवन व शामली से रालोद ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में 2027 में भाजपा, सपा और रालोद के सामने अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती होगी। वहीं, बसपा भी तीनों सीटों पर खोई जमीन वापस पाने की तैयारी में है।स्थानीय नेताओं का भी होगा आकलनटिकट चयन में लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के साथ स्थानीय नेताओं की क्षेत्र में पकड़, व्यक्तिगत जनाधार और संगठनात्मक सक्रियता भी महत्वपूर्ण हो सकती है। हाईकमान यह भी परखेगा कि किस नेता ने अपने क्षेत्र में पार्टी के पक्ष में कितना मतदान कराया। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. रामजीलाल कश्यप ने कहा कि बूथ मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने पर जोर है। सपा जिलाध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह ताना ने कहा कि किसानों और युवाओं के मुद्दों पर गांव-गांव संपर्क किया जा रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अखलाक प्रधान और रालोद जिलाध्यक्ष वाजिद अली ने भी संगठन मजबूत करने की बात कही। सभी दलों के नेताओं का कहना है कि टिकट पर अंतिम फैसला हाईकमान करेगा।