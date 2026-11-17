Shamli News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 17 Nov 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
गोपाष्टमी पूजन
शहर के पुरानी गोशाला में गोपाष्टमी पूजन कार्यक्रम सुबह आठ बजे से।
क्रिकेट मैच
गांव सिंभालका स्थित क्रिकेट एकेडमी में होली चाइल्ड और आरवी ननौता की टीम के बीच मैच सुबह 10 बजे से।
धरना
शामली गन्ना समिति कार्यालय पर बकाया गन्ना ब्याज को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन दोपहर दो बजे से।
कथा
थानाभवन की सरस्वती विहार कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का पांचवां दिन दोपहर दो बजे से।
विज्ञापन
शहर के पुरानी गोशाला में गोपाष्टमी पूजन कार्यक्रम सुबह आठ बजे से।
क्रिकेट मैच
गांव सिंभालका स्थित क्रिकेट एकेडमी में होली चाइल्ड और आरवी ननौता की टीम के बीच मैच सुबह 10 बजे से।
धरना
शामली गन्ना समिति कार्यालय पर बकाया गन्ना ब्याज को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन दोपहर दो बजे से।
कथा
थानाभवन की सरस्वती विहार कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का पांचवां दिन दोपहर दो बजे से।