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जिलाधिकारी आलोक यादव ने बताया कि नए मतदाता बनने के लिए फार्म-6, नाम अपमार्जन के लिए फार्म-7 और नाम, पता संशोधन व डुप्लीकेट वोटर कार्ड के लिए फार्म-8 भरना होगा। आवेदन ऑनलाइन voters.eci.gov.in पर या संबंधित निर्वाचन कार्यालय और बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता बनने के पात्र होंगे। इसके अलावा एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के फार्म-6 भी प्राप्त किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने लोगों से परिवार के पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की अपील की है।मतदाता संबंधी समस्या और जानकारी के लिए न्यू कलक्ट्रेट स्थित एनआईसी में कंट्रोल रूम बनाया गया है। हेल्पलाइन नंबर 1950 और दूरभाष नंबर 01398-270078 पर संपर्क किया जा सकता है।