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ईएनटी कक्ष, सुबह नौ बजेनाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ के कक्ष के बाहर मरीज बैठे इंतजार कर रहे थे, लेकिन चिकित्सक मौजूद नहीं थे।मॉडल एंटी रेबीज क्लीनिक, सुबह 9:10 बजेक्लीनिक पर कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा था। एक बच्चा परिजनों के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए इंतजार कर रहा था।बाल रोग विशेषज्ञ कक्ष, सुबह 9:30 बजेबाल रोग विशेषज्ञ के नहीं पहुंचने से मरीज और तीमारदार इंतजार करते रहे। एनसीडी क्लीनिक में भी कोई कर्मचारी मौजूद नहीं मिला।मरीजों ने बताई परेशानीदिल्ली रोड निवासी विनीत कुमार ने बताया कि वह एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाने आए थे, लेकिन क्लीनिक पर कर्मचारी नहीं मिले। सोनू ने बताया कि वह एक घंटे से अस्पताल में हैं, लेकिन साढ़े नौ बजे तक चिकित्सक नहीं पहुंचे।अल्ट्रासाउंड कक्ष पर दस दिन से लटका ताला, मरीजों को भटकना पड़ रहाजिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा पिछले दस दिनों से बंद है। रेडियोलॉजिस्ट का मुजफ्फरनगर तबादला होने के बाद से अल्ट्रासाउंड कक्ष पर ताला लटका हुआ है। सोमवार को भी कक्ष बंद रहा। इससे जांच कराने पहुंच रहे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।ओपीडी शुरू होने का समय सुबह आठ बजे है। अनुपस्थित चिकित्सकों से जवाब तलब किया जाएगा। अस्पताल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। - डॉ. मनोज कुमार, सीएमएस, जिला अस्पताल