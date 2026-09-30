Shamli News: फर्जी मेडिकल अवकाश और उपस्थिति के आरोप में शिक्षिका निलंबित

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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार ने खंड शिक्षा अधिकारी शामली की आख्या के आधार पर यह कार्रवाई की है। प्रिन्सी उच्च प्राथमिक विद्यालय भनेड़ा जट कंपोजिट में सहायक अध्यापक हैं। उन पर विद्यालय अभिलेखों में फर्जी उपस्थिति दर्ज करने और उच्चाधिकारियों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया गया है। बीएसए ने मामले की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी शामली कुमारी प्रिंसी को जांच अधिकारी नामित किया है। जांच अधिकारी को सात दिन के भीतर आरोप पत्र जारी कर जांच आख्या बीएसए कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में शिक्षिका को उच्च प्राथमिक विद्यालय चूनसा से संबद्ध किया गया है। आदेश में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने का भी उल्लेख किया गया है।

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शामली। बिना विभागीय अनुमति मुख्यालय छोड़ने, बिना स्वीकृत चिकित्सीय अवकाश के विद्यालय से अनुपस्थित रहने और फर्जी चिकित्सीय अवकाश के आधार पर वेतन प्राप्त करने के आरोप में बेसिक शिक्षा विभाग ने उच्च प्राथमिक विद्यालय भनेड़ा जट कंपोजिट में सहायक अध्यापिका प्रिन्सी को निलंबित कर दिया है।