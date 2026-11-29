1 of 13 Rohtak Murder Case - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स





फिर, गैंगस्टर सन्नी रिटौलिया को प्रेमजाल में फंसाकर रोहतक आ गई। हत्याकांड के बाद उसके बैंकाक के रास्ते जॉर्जिया भागने की आशंका है। जानकारी सामने आई है कि वारदात के बाद वह देश छोड़कर थाईलैंड भाग गई। घटना के तुरंत बाद उसे घटनास्थल से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक कार से पहुंचाया गया था। एसपी ने विदेश भागने की बात को लेकर लेकर गोलमोल जवाब दिया है।

रोहतक के मिलन ढाबे के चौहरे हत्याकांड की मुखबिर मानी जा रही शामली (यूपी) की जाह्नवी मलिक को लेकर नई जानकारी सामने आई है। दिल्ली में आईएएस बनने के लिए गई जाह्नवी ने चुनावी रंजिश में हुई पिता और ताऊ की हत्या का बदला लेने के लिए जॉर्जिया में बैठे बागपत के गैंगस्टर रवि राठी से हाथ मिला लिया था।

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2 of 13 रोहतक के मिलन ढाबे के चौहरे हत्याकांड, सामने आए सीसीटीवी फुटेज - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

जाह्नवी के बैंकॉक जाने की आशंका रोहतक के चौहरे हत्याकांड की जांच के तार शामली से जुड़ने के बाद रोहतक पुलिस ने दूसरे दिन भी जिले में डेरा डाले रखा। पुलिस और सीआईए की टीम ने बहावड़ी, कसेरवा समेत कई स्थानों पर पहुंचकर ग्रामीणों से पूछताछ की।





3 of 13 जाह्नवी मलिक की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

रोहतक पुलिस को हत्याकांड से पहले बदमाशों को सूचना देने के शक में बहावड़ी की पूर्व प्रधान की बेटी जाह्नवी की तलाश है। अब पुलिस को जानकारी मिली है कि जाह्नवी चौहरे हत्याकांड के बाद बैंकॉक चली गई।



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4 of 13 जाह्नवी मलिक की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

इंस्टाग्राम के जरिये सन्नी से बनाया करीबी रिश्ता जाह्नवी ने करीब दो माह पहले इंस्टाग्राम के जरिये सन्नी से करीबी रिश्ता बना लिया। यही नहीं, वह दिल्ली से रोहतक आकर किराये पर फ्लैट लेकर उसकी निगरानी करने लगी। उसने एक काले रंग की स्कॉर्पियो भी ले रखी थी जिसमें कई बार सन्नी भी घूमा करता था।

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5 of 13 जाह्नवी मलिक की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी