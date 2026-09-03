Shamli News: अंकित हत्याकांड में शामली के युवक भी कर रहे थे रेकी

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इनसे पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। जांच में सामने आया है कि हत्याकांड से पहले शामली के कुछ युवक जिम के आसपास घूम रहे थे। पुलिस उनकी भूमिका की भी जांच कर रही है। इसके अलावा, अंकित की कार में जीपीएस लगाने वाले गाजियाबाद के दुकानदार को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि गिरोह के सदस्यों ने दुकानदार से ही जीपीएस खरीदा था। पुलिस के अनुसार, शूटर जीपीएस लगाने के बाद उसे चालू नहीं कर पाए थे। बाद में पुलिस ने जीपीएस बरामद कर लिया था। अब पुलिस जीपीएस की खरीद से लेकर कार में लगाने तक की पूरी कड़ी की जांच कर रही है।-गोगी गैंग के निशाने पर थे हरियाणवी गायकपुलिस अधीक्षक के अनुसार, जांच में सामने आया है कि गोगी गैंग हरियाणवी गायकों को निशाना बना रहा था। 17 अक्तूबर 2017 को हरियाणवी गायिका हर्षिता दहिया की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी गogi गैंग का नाम सामने आया था। पुलिस अब इस पहलू से भी जांच कर रही है।-रेकी और जीपीएस की भूमिकापुलिस ने तीन शामली के युवकों को हिरासत में लिया है। ये युवक हत्याकांड से पहले अंकित के जिम के आसपास देखे गए थे। गाजियाबाद के दुकानदार से जीपीएस खरीदने और लगाने की जानकारी मिली है। पुलिस इन सभी कड़ियों को जोड़कर मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।