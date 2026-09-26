शामली: यमुना में डूबे दो चचेरे भाई, एक को गोताखोरों ने बचाया; दूसरे छात्र की तलाश जारी

चचेरे भाई को बचाने में गहरे पानी में डूबा विमल

स्नान के दौरान विमल का चचेरा भाई विवेक यमुना में डूबने लगा। विमल ने उसे बचाने का प्रयास किया। इस दौरान विवेक तो पानी से बाहर आ गया, लेकिन विमल गहरे पानी में डूब गया।



गोताखोरों ने शुरू किया तलाश अभियान

घटना की सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी शिवाजी यादव और पुलिस मौके पर पहुंच गए। इसके बाद गोताखोर मुस्तकीम उर्फ बिल्लू, मासूम, इमरान और साजिद ने यमुना में विमल की तलाश शुरू की।



दोपहर तक विमल का कोई पता नहीं चल सका। इस दौरान गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म हो गए, जिसके चलते कुछ समय के लिए तलाश अभियान रोकना पड़ा। सिलेंडर में ऑक्सीजन आने के बाद दोबारा सर्च अभियान शुरू किया गया।