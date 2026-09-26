Shamli News: सिटी में आज

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शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में प्रवचन सुबह 8 बजे से।

शिविर

शहर के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में स्काउट-गाइड शिविर का तीसरा दिन समापन समारोह सुबह 10 बजे से।

क्रिकेट प्रतियोगिता

गांव कुड़ाना स्थित मैदान पर दो दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन सुबह 10 बजे।

राम कथा



शहर के जेजे फार्म में विजय कौशल महाराज द्वारा श्रीराम कथा का चौथा दिन दोपहर दो बजे से।



धरना



गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का 20वां दिन दोपहर 2 बजे से।

प्रवचन