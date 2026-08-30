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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Shamli: Sangeet Som met Ankit Baliyan's family; said the CM is personally monitoring the situation

शामली: अंकित बालियान के परिजनों से मिले संगीत सोम, बोले- सीएम खुद कर रहे निगरानी, जल्द पकड़े जाएंगे हत्यारे

Sun, 30 Aug 2026 12:25 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, शामली
अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 30 Aug 2026 12:25 PM IST
सार

शामली के बंतीखेड़ा के मूल निवासी हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या नौ गोलियां मारकर की गई। पुलिस इस हत्या के पीछे रंजिश को वजह मानकर चल रही है। वहीं गांव में राजनीतिक लोगों का आना-जाना लगा हुआ है। 

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Shamli: Sangeet Som met Ankit Baliyan's family; said the CM is personally monitoring the situation
अंकित के परिजनों को सांत्वना देते संगीत सोम। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के सरधना से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम रविवार को शामली के गांव बंतीखेड़ा पहुंचे। अंकित बालियान के घर पहुंचकर उनके पिता सतबीर फौजी से मुलाकात की। उन्होंने अंकित की हत्या पर शोक जताते हुए परिवार को ढांढस बंधाया। 
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संगीत सोम ने कहा कि अंकित की हत्या की घटना बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मामले की निगरानी कर रहे हैं। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ समेत पुलिस की कई टीमें लगातार जुटी हुई हैं।
 
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उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अंकित हत्याकांड में शामिल आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।  पूर्व विधायक ने कहा कि इस दुख की घड़ी में समाज भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने परिवार को भरोसा दिया कि पुलिस जल्द हत्याकांड का खुलासा करेगी।
 
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सांसद इमरान मसूद बोले- अंकित की हत्या ने पुलिस की पोल खोल दी
सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने बयान जारी कर अंकित बालियान हत्याकांड को दुस्साहसपूर्ण घटना बताया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीच चौराहे अंकित की हत्या ने पुलिस की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने सवाल किया कि एनकाउंटर अब कहां चला गया। हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

 
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