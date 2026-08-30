शामली: अंकित बालियान के परिजनों से मिले संगीत सोम, बोले- सीएम खुद कर रहे निगरानी, जल्द पकड़े जाएंगे हत्यारे

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मेरठ के सरधना से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम रविवार को शामली के गांव बंतीखेड़ा पहुंचे। अंकित बालियान के घर पहुंचकर उनके पिता सतबीर फौजी से मुलाकात की। उन्होंने अंकित की हत्या पर शोक जताते हुए परिवार को ढांढस बंधाया।

संगीत सोम ने कहा कि अंकित की हत्या की घटना बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मामले की निगरानी कर रहे हैं। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ समेत पुलिस की कई टीमें लगातार जुटी हुई हैं।



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उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अंकित हत्याकांड में शामिल आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व विधायक ने कहा कि इस दुख की घड़ी में समाज भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने परिवार को भरोसा दिया कि पुलिस जल्द हत्याकांड का खुलासा करेगी।



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