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झांसा देकर विदेश भेजा और साइबर ठगी कराईशहर के मोहल्ला पंसारियान निवासी फरीद को थाईलैंड में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी का झांसा देकर म्यांमार भेजा गया। आरोप है कि वहां उससे साइबर ठगी कराई गई और विरोध करने पर भारत लौटने के लिए दस लाख रुपये मांगे। गांव पेलखा निवासी शशांक धीमान को 80 हजार रुपये मासिक वेतन पर डाटा एंट्री की नौकरी का लालच दिया गया। म्यांमार में बंधक बनाए जाने के बाद वह भारतीय दूतावास की मदद से नवंबर 2025 में लौटा। कैरटू निवासी नदीम को इंस्टाग्राम पर नौकरी का वीडियो दिखाकर थाईलैंड बुलाया गया। आरोप है कि म्यांमार और फिर वियतनाम पहुंचने पर उसके दस्तावेज छीनकर साइबर अपराध का दबाव बनाया गया।20 करोड़ से अधिक की ठगी का खुलासाजनवरी 2026 में शामली पुलिस ने गिरोह से जुड़े यमुनानगर निवासी मनीष, सौरभ और राजेश को गिरफ्तार किया था। जांच में ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर 20 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी सामने आई। वहीं, मलयेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर भी शामली के युवकों से करीब 26 लाख रुपये की ठगी की शिकायतें आईं।विदेश में बैठे सरगनाओं तक नहीं पहुंचते पुलिस के हाथपुलिस गिरोह के देश में बैठे सदस्यों को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन विदेश में बैठकर नेटवर्क संचालित करने वाले सरगनाओं तक जांच की आंच नहीं पहुंच पाती। स्थानीय एजेंटों और खाताधारकों की गिरफ्तारी के बावजूद विदेश में बैठे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि थाईलैंड-वियतनाम में सक्रिय सरगना ही युवाओं को फंसाकर ठगी कर रहे हैं।विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों पर पुलिस नजर रख रही है। शिकायत मिलने पर एजेंटों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। युवाओं को कंपनी और वीजा की जानकारी सत्यापित करने के बाद ही विदेश जाने की सलाह दी गई है। - नरेंद्र प्रताप सिंह, एसपी