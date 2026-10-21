शामली में पुलिस पर हमला: दो भाइयों के झगड़े की सूचना पर पहुंची थी टीम, पथराव में वाहन क्षतिग्रस्त-चालक घायल

दो भाइयों के विवाद में घर का सामान तोड़ने का आरोप

कुड़ाना गांव में दो भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। बताया गया कि कहासुनी बढ़ने के बाद मारपीट की स्थिति बन गई। आरोप है कि बड़े भाई इमरान ने घर में रखा सामान तोड़ना शुरू कर दिया। परिजनों ने इसका विरोध किया तो उन्हें घर से बाहर गली में निकाल दिया गया।



विवाद बढ़ने पर घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। सूचना मिलने के बाद डायल 112 की पीआरवी 3030 मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने वहां पहुंचकर विवाद शांत कराने का प्रयास किया।



छत से पुलिस की गाड़ी पर बरसाए ईंट-पत्थर

आरोप है कि पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने के बाद इमरान ने घर की छत से पुलिस की गाड़ी पर ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। अचानक हुए पथराव से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान डायल 112 की पीआरवी 3030 क्षतिग्रस्त हो गई।



पुलिस की गाड़ी पर पथराव होने से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को भी खतरा पैदा हो गया। चालक रूपक मलिक को ईंट लगी। चालक के अनुसार, वह इस घटना में बाल-बाल बच गए।