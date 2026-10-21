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शामली में हादसा: पानीपत बाईपास फ्लाईओवर पर पलटी स्कॉर्पियो, चालक संदीप समेत दो की मौत; दो युवक गंभीर

Wed, 21 Oct 2026 12:27 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 21 Oct 2026 12:27 PM IST
सार

शामली के कैराना में पानीपत बाईपास फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में चालक संदीप कुमार दुहन और अंकित की मौत हो गई, जबकि मेजर और आतिश गंभीर रूप से घायल हो गए।

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Shamli Accident: Two Killed, Two Injured as Scorpio Overturns on Panipat Bypass Flyover
शामली में हादसे में घायल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शामली के कैराना क्षेत्र में पानीपत बाईपास फ्लाईओवर पर बृहस्पतिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। पानीपत की ओर से तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो एन गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई। टक्कर के बाद गाड़ी ने कई बार पलटे खाए। हादसे में स्कॉर्पियो चालक संदीप कुमार दुहन और अंकित निवासी रसालापुर, थाना बापौली, हरियाणा की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक मेजर और आतिश गंभीर रूप से घायल हो गए।

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सूचना मिलने पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतकों और घायलों के परिजनों को सूचना दे दी है। सीओ हेमंत कुमार के अनुसार, परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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पानीपत बाईपास फ्लाईओवर पर डिवाइडर से टकराई स्कॉर्पियो
जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह करीब 10:30 बजे पानीपत की ओर से एक स्कॉर्पियो एन गाड़ी तेज गति से आ रही थी। कैराना के पानीपत बाईपास फ्लाईओवर पर पहुंचने के दौरान गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई।

गाड़ी की गति इतनी अधिक बताई गई कि वह कई बार पलटे खाती चली गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया।

 

चालक संदीप और अंकित की मौत, दो युवक गंभीर
हादसे में स्कॉर्पियो चालक संदीप कुमार दुहन और अंकित निवासी रसालापुर, थाना बापौली, हरियाणा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को एंबुलेंस की सहायता से सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने संदीप और अंकित को मृत घोषित कर दिया।

वहीं, हादसे में घायल मेजर और आतिश की हालत गंभीर बताई गई। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। हादसे में दो लोगों की मौत और दो युवकों के गंभीर रूप से घायल होने से मामला गंभीर हो गया।

पुलिस ने परिजनों को दी सूचना
दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता की। इसके बाद मृतकों और घायलों के परिजनों को भी सूचना दी गई, ताकि वे अस्पताल पहुंच सकें।

कैराना के सीओ हेमंत कुमार ने बताया कि हादसे के संबंध में परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनके आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हादसे में स्कॉर्पियो चालक सहित दो लोगों की मौत हुई है, जबकि दो घायल युवकों को हायर सेंटर रेफर किया गया है।

तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो पानीपत की ओर से तेज गति से आ रही थी। इसी दौरान पानीपत बाईपास फ्लाईओवर पर डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी पलट गई। वाहन ने कई बार पलटे खाए, जिससे उसमें सवार लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए।

हादसे की सूचना पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चालक संदीप कुमार दुहन और अंकित को बचाया नहीं जा सका। सीओ हेमंत कुमार के अनुसार, परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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