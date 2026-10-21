Shamli News: सिटी में आज

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शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।



क्रिकेट प्रतियोगिता



गांव सिंभालका रोड स्थित होली चाइल्ड एकेडमी में क्रिकेट लीग में माधव मैवरिक्स व केवीएस गुरुकुल टीम के बीच मैच 10 बजे से।

पुरस्कार वितरण



शहर के हनुमान धाम स्थित रामलीला मैदान में श्रीराम राजतिलक व पुरस्कार वितरण 10 बजे।

किसान दिवस

कलक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का आयोजन दोपहर 12 बजे से।

धरना

गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को किसानों का धरना दोपहर 2 बजे से।

डांडिया कार्यक्रम

लायंस क्लब शामली क्राउन द्वारा दिल्ली रोड स्थित सिटी ग्रीन विवाह मंडप में डांडिया कार्यक्रम सायं सात बजे से।

प्रवचन