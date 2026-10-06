Shamli: पुलिस भर्ती की दौड़ के दौरान 23 वर्षीय अभ्यर्थी की मौत, अचानक अचेत होकर गिरा युवक

शामली जनपद में झिंझाना क्षेत्र के गोविंदपुरम स्थित 47वीं वाहिनी पीएसी में पुलिस भर्ती की दौड़ में शामिल 23 वर्षीय युवक की अचानक अचेत होकर गिरने के बाद मौत हो गई। गांव पुरमाफी निवासी विवेक पुत्र बालेंद्र मंगलवार सुबह भर्ती प्रक्रिया के तहत दौड़ में शामिल हुआ था। दौड़ते समय वह अचानक गिर पड़ा। साथी अभ्यर्थियों और कर्मचारियों ने उसे संजय नगर स्थित संयुक्त जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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