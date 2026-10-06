बेबस मरीज: दवाओं की दूसरी मार, 300 रुपये की कैंसर दवा की एमआरपी 4867 रुपये; महंगे इलाज ने बढ़ाई मुश्किल

एक साल तक चला इलाज, महंगी दवाओं ने बढ़ाया खर्च

शिवाजी नगर निवासी अमिता शर्मा ने बताया कि करीब दो साल पहले जांच के दौरान उन्हें कैंसर का पता चला था। उस समय त्वचा के कैंसर की शुरुआती स्टेज थी। इसके बाद एक निजी अस्पताल में करीब एक साल तक इलाज चला। उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान महंगी दवाओं का खर्च उठाना मुश्किल हो गया था। नियमित इलाज के बाद उन्होंने कैंसर को मात दी।



अलग-अलग जगहों पर दवा की कीमत में अंतर

उपलब्ध फैक्ट फाइल के अनुसार, संबंधित दवा की कीमत में अलग-अलग स्तर पर अंतर बताया गया है। होलसेल मेडिकल स्टोर पर कीमत करीब 700-750 रुपये, रिटेल मेडिकल स्टोर पर 3400-3500 रुपये और निजी अस्पताल में 500-550 रुपये बताई गई है। वहीं एक दवा की खरीद कीमत 300 रुपये और एमआरपी 4867 रुपये तक दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।