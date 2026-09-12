यूपी: शामली के आशू सैनी की रूस में तलाश, 30 जुलाई से परिवार से संपर्क बंद; एजेंट ने भी फोन उठाना छोड़ा

14 अप्रैल को स्टडी वीजा पर रूस गया था आशू

आशू के पिता राकेश के अनुसार, उनका बेटा 14 अप्रैल 2026 को स्टडी वीजा पर रूस गया था। वहां जाने के बाद वह नियमित रूप से परिवार के संपर्क में था। 30 जुलाई को उसकी आखिरी बार करीब दो मिनट तक फोन पर बात हुई थी। इसके बाद उसका मोबाइल नंबर बंद आने लगा।



परिवार ने आशू को रूस भेजने वाले एजेंट से भी संपर्क किया। आरोप है कि एजेंट ने आशू के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी और बाद में उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया।