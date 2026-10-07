शामली: राणा सांगा पर बयान को लेकर रामजीलाल सुमन का विरोध, राजपूत समाज ने दिखाए काले झंडे
थानाभवन में कार्यक्रम में पहुंचे सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का राजपूत समाज के लोगों ने विरोध किया। राणा सांगा पर वर्ष 2025 में दिए गए बयान को लेकर कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व राजपूत उत्थान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अनुरेश पुंडीर ने किया।
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शामली जनपद के थानाभवन में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन बुधवार को किसान इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उनके काफिले के थानाभवन पहुंचने से पहले राजपूत उत्थान सभा के कार्यकर्ता सड़क पर एकत्र हो गए और काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व राजपूत उत्थान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अनुरेश पुंडीर ने किया। प्रदर्शनकारियों ने वर्ष 2025 में राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर सांसद की टिप्पणी पर नाराजगी जताई।
काफिले के पहुंचने से पहले सड़क पर जुटे कार्यकर्ता
रामजीलाल सुमन का कार्यक्रम किसान इंटर कॉलेज में आयोजित था। उनके काफिले के पहुंचने से पहले ही राजपूत उत्थान सभा से जुड़े लोग सड़क पर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और नारेबाजी करते हुए सांसद के बयान का विरोध किया।
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राणा सांगा पर टिप्पणी को लेकर जताई नाराजगी
राजपूत समाज के लोगों ने कहा कि वर्ष 2025 में राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर रामजीलाल सुमन की टिप्पणी से समाज में नाराजगी है। इसी के विरोध में उनके थानाभवन पहुंचने पर प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि टिप्पणी को लेकर उनका विरोध आगे भी जारी रहेगा।
पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में हुआ प्रदर्शन
सांसद के कार्यक्रम को देखते हुए मौके पर पुलिस-प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था मौजूद रही। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की। पुलिस ने कार्यक्रम स्थल और काफिले की सुरक्षा व्यवस्था संभाली।
सुमन पहले दे चुके हैं सफाई
वहीं, सुमन पूर्व में अपनी टिप्पणी को लेकर सफाई दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि उनका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं था। उन्होंने राणा सांगा और बाबर से जुड़े ऐतिहासिक प्रसंग के संदर्भ में अपनी बात रखने की बात कही थी।