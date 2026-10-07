शामली: राणा सांगा पर बयान को लेकर रामजीलाल सुमन का विरोध, राजपूत समाज ने दिखाए काले झंडे

राणा सांगा पर टिप्पणी को लेकर जताई नाराजगी

राजपूत समाज के लोगों ने कहा कि वर्ष 2025 में राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर रामजीलाल सुमन की टिप्पणी से समाज में नाराजगी है। इसी के विरोध में उनके थानाभवन पहुंचने पर प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि टिप्पणी को लेकर उनका विरोध आगे भी जारी रहेगा।



पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में हुआ प्रदर्शन

सांसद के कार्यक्रम को देखते हुए मौके पर पुलिस-प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था मौजूद रही। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की। पुलिस ने कार्यक्रम स्थल और काफिले की सुरक्षा व्यवस्था संभाली।



सुमन पहले दे चुके हैं सफाई

वहीं, सुमन पूर्व में अपनी टिप्पणी को लेकर सफाई दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि उनका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं था। उन्होंने राणा सांगा और बाबर से जुड़े ऐतिहासिक प्रसंग के संदर्भ में अपनी बात रखने की बात कही थी।