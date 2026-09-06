Shamli News: वांछित शूटरों की तलाश में कई स्थानों पर दबिश

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दबिश के दौरान पुलिस को शार्प शूटरों के बारे में कई अहम सुराग मिले हैं। हालांकि, आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। कभी पंजाब तो कभी दिल्ली और अन्य स्थानों पर पहुंच रहे हैं। पुलिस की कई टीमें अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। जल्द ही आरोपियों पर शिकंजा कसा जाएगा।ये था मामला26 अगस्त को बंटीखेड़ा गांव निवासी हरियाणवी गायक अंकित बालियान की शामली में नाला पटरी स्थित जिम से बाहर निकलते समय शार्प शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद चार शार्प शूटरों की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। इनमें दो की पहचान करनाल निवासी सत्यम और आर्यन के रूप में हुई थी। हत्याकांड के बाद सोनीपत के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गोगी गिरोह के भोलू शाहपुरिया के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। पुलिस ने 31 अगस्त को गोगी गैंग के 50-50 हजार रुपये के इनामी सोनीपत निवासी मोहित और सुमित को मुठभेड़ में मार गिराया था।राकेश पंपू और रोहित को रिमांड पर लेने के लिए याचिका दाखिलएसपी के अनुसार गोगी गिरोह के करनाल जेल में बंद राकेश उर्फ पंपू और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सोनीपत निवासी रोहित को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में अर्जी दाखिल की। दोनों से पूछताछ में हत्याकांड से जुड़े कई अहम खुलासे होने की संभावना है।तीन से पूछताछ कर रही पुलिसपुलिस के अनुसार अंकित हत्याकांड से पहले रेकी करने वाले तीन और शामली के कई लोग पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस अब तक नौ लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें से तीन संदिग्धों से फिलहाल पूछताछ जारी है। इनसे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।