फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Pollution rises amidst haze; AQI climbs from 148 to 152

Shamli News: धुंध के बीच बढ़ा प्रदूषण, एक्यूआई 148 से बढ़कर 152 पर पहुंचा

Thu, 05 Nov 2026 12:40 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Thu, 05 Nov 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Pollution rises amidst haze; AQI climbs from 148 to 152
शामली। मौसम में बदलाव के साथ शहर की हवा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। वायु प्रदूषण का स्तर पिछले दिन के मुकाबले बढ़ गया है। बुधवार को शामली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 152 दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को यह 148 था। यानी एक दिन में एक्यूआई में चार अंकों की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ। दोनों क्रमश: 29 और 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए।
विज्ञापन

सुबह और शाम के समय मौसम में हल्की ठंडक महसूस की जा रही है, जबकि दिन में धूप निकलने से गर्माहट बनी हुई है। हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक्यूआई 152 मध्यम श्रेणी में है। ऐसे में अस्थमा, एलर्जी और सांस के अन्य रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
विज्ञापन

जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. सचिन ने बताया कि प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से सांस के मरीजों को खांसी, सीने में जकड़न और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। बुजुर्गों और बच्चों को भी सुबह-शाम प्रदूषण के अधिक संपर्क में आने से बचाना चाहिए। अस्थमा के मरीज नियमित दवाओं का सेवन करें। बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। लगातार खांसी या सांस लेने में परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


एक्यूआई के मानक
0 से 50 : अच्छा
51 से 100 : संतोषजनक
101 से 200 : मध्यम
201 से 300 : खराब
301 से 400 : बेहद खराब
401 से 500 : गंभीर श्रेणी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed