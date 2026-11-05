Shamli News: धुंध के बीच बढ़ा प्रदूषण, एक्यूआई 148 से बढ़कर 152 पर पहुंचा

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सुबह और शाम के समय मौसम में हल्की ठंडक महसूस की जा रही है, जबकि दिन में धूप निकलने से गर्माहट बनी हुई है। हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक्यूआई 152 मध्यम श्रेणी में है। ऐसे में अस्थमा, एलर्जी और सांस के अन्य रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. सचिन ने बताया कि प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से सांस के मरीजों को खांसी, सीने में जकड़न और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। बुजुर्गों और बच्चों को भी सुबह-शाम प्रदूषण के अधिक संपर्क में आने से बचाना चाहिए। अस्थमा के मरीज नियमित दवाओं का सेवन करें। बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। लगातार खांसी या सांस लेने में परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए।एक्यूआई के मानक0 से 50 : अच्छा51 से 100 : संतोषजनक101 से 200 : मध्यम201 से 300 : खराब301 से 400 : बेहद खराब401 से 500 : गंभीर श्रेणी