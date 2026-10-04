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Shamli News: शुगर मिल में नई पावर टरबाइन और तीन मोटरें लगाईं

Sun, 04 Oct 2026 12:50 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:50 AM IST
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New power turbine and three motors installed in the sugar mill
शामली। जिलाधिकारी आलोक यादव ने शनिवार को शुगर मिल शामली का निरीक्षण किया। उन्होंने पेराई सत्र से पहले चल रहे मरम्मत और तकनीकी सुधार कार्यों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
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निरीक्षण के दौरान मिल के यूनिट हेड संजय शर्मा ने बताया कि मरम्मत कार्य तेजी से चल रहा है। इस वर्ष मिल में एक नई शक्ति टरबाइन लगाई गई है। इसके साथ ही मिल ड्राइवों से तीन पुरानी टरबाइन हटाकर उनके स्थान पर तीन नई मोटरें स्थापित की गई हैं। जिलाधिकारी ने कार्यों की प्रगति और तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। जिलाधिकारी ने पेराई सत्र शुरू होने से पहले सभी जरूरी कार्य पूरे करने पर जोर दिया। यूनिट हेड ने सभी कार्य समय पर पूरा करने का भरोसा दिलाया।
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निरीक्षण के समय जिला गन्ना अधिकारी रणजीत सिंह कुशवाहा उपस्थित थे। गन्ना सचिव ओमप्रकाश भी मौजूद रहे। इनके अलावा, सतीश बालियान, जगवीर सिंह, कुलदीप त्यागी, दीपक राणा और आशुतोष गोयल भी निरीक्षण दल में शामिल थे।
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