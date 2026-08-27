Shamli News: रक्षाबंधन पर सजे बाजार, खरीदारी को उमड़ी भीड़

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दुकानदारों ने बताया कि कारोबार अच्छा चल रहा है और पर्व नजदीक आने के साथ बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है। बाजारों में बच्चों से लेकर युवाओं और महिलाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग डिजाइन की राखियां उपलब्ध हैं। युवतियों में कुंदन राखी, स्टोन वर्क राखी, मोती राखी और फ्लोरल राखी पसंद की जा रही हैं। बच्चों के लिए कार्टून, लाइट वाली और म्यूजिकल राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष, ओम, स्वास्तिक और भगवान शिव की आकृति वाली राखियां भी खूब बिक रही हैं।दुकानदार राहुल, दीपक और मोहित ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से राखियों की बिक्री में तेजी आई है। ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार राखियां खरीद रहे हैं। बच्चों के लिए कार्टून और लाइट वाली राखियों की मांग अधिक है। वहीं महिलाओं और युवतियों में कुंदन, मोती और स्टोन वर्क वाली राखियों की विशेष मांग बनी हुई है। व्यापारियों को इस पर्व से अच्छे कारोबार की उम्मीद है।-ग्राहकों की पसंदनया बाजार में खरीदारी करने पहुंचीं नेहा, प्रीति और अंजलि ने बताया कि इस बार राखियों के डिजाइन काफी आकर्षक हैं। उन्होंने अपने भाइयों के लिए अलग-अलग डिजाइन की राखियां खरीदी हैं। शिवानी, काजल और रितिका ने बताया कि उन्हें स्टोन और कुंदन वाली राखियां अधिक पसंद आईं। ग्राहकों की प्रतिक्रिया से बाजार में उत्साह का माहौल है।-उपहारों की भी धूमरक्षाबंधन को लेकर बाजारों में राखियों के साथ गिफ्ट पैक, चॉकलेट और मिठाइयों की दुकानों पर भी चहल-पहल बढ़ गई है। इन दुकानों पर भी खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। विभिन्न प्रकार के उपहारों की मांग भी बढ़ी है। यह पर्व व्यापारियों के लिए भी शुभ संकेत लेकर आया है।