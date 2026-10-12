शामली: आकाशीय बिजली का कहर, मकान की छत ढही; परिवार ने भागकर बचाई जान, लाखों का नुकसान

तेज धमाके से मची चीख पुकार

गांव निवासी गौरव कश्यप के मकान पर रविवार देर रात अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। तेज आवाज और धमाके से परिवार में अफरातफरी मच गई। परिवार के सदस्य जान बचाने के लिए घर से बाहर भागे। इसी दौरान मकान की छत ढह गई और भवन का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा।



मकान और घरेलू सामान क्षतिग्रस्त

हादसे में मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घर में रखा सामान भी टूट गया। घटना में परिवार के सदस्यों को हल्की चोटें आने की जानकारी है। मकान की हालत खराब होने से परिवार के सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है।



लाखों के नुकसान का अनुमान, मदद की मांग

हादसे में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। पीड़ित गौरव कश्यप के परिवार ने प्रशासन और प्रदेश सरकार से आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। परिवार का कहना है कि मदद मिलने से मकान की मरम्मत कराकर दोबारा रहने की व्यवस्था हो सकेगी।