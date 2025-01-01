Shamli News: मुठभेड़ में संरक्षित पशु के कटान की तैयारी कर रहे चार गिरफ्तार

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रविवार सुबह करीब पौने पांच बजे पुलिस को सूचना मिली की जहानपुरा रोड पर बेरी के बाग में कुछ लोग संरक्षित पशु के कटान की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर तमंचों से फायर कर दिए। पुलिस ने घेराबंदी कर चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान तौसीफ निवासी कैराना, वसीम निवासी काकानगर शामली, जीतू उर्फ जीत निवासी रसूलपुर गुजरान कांधला, मेहराब निवासी गांव माल्हीपुर कांधला के रूप में हुई, जबकि शहजाद निवासी हाजीपुर शामली और मौमीन निवासी भोपुरा थाना दोघट जनपद बागपत भागने में सफल रहे। जांच अधिकारी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों तौसीफ, वसीम, जीतू उर्फ जीत तथा मेहराब का चालान कर कोर्ट में पेश कर दिया। मौके से भागे दोनों आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

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कैराना (शामली)। पुलिस ने संरक्षित पशु को काटने की तैयारी कर रहे चार लोगों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान दो बदमाश मौके से भाग गए। पुलिस ने दो संरक्षित पशु मुक्त कराने के साथ ही आरोपियों से दो तमंचे, कटान के उपकरण तथा बिना नंबर प्लेट की दो कार बरामद की।