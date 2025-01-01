धर्मांतरण प्रकरण : उन्नाव से छह साल पहले घर से लापता हुआ था प्रदीप
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Mon, 07 Sep 2026 12:41 AM IST
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बाबरी (शामली)। गांव भंदौड़ा में जिस युवक का धर्मांतरण कराने का आरोप है, उस युवक की पहचान जिला उन्नाव जिले के थाना बारासगवर क्षेत्र के भोलाखेड़ा माजरा स्थित उच्च गांव निवासी प्रदीप उर्फ रवि के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क कर पूरे प्रकरण की जानकारी दी है।
योग साधना आश्रम बघरा मुजफ्फरनगर के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने गांव भंदौड़ा में हिंदू युवक को अंबाला से लाकर धर्म परिवर्तन कराने और मुस्लिम युवती से निकाह कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। शनिवार को पुलिस ने गांव भंदौड़ा निवासी संजय शर्मा की तहरीर पर गांव के उमरदीन, उसके पुत्र गुलजार, निकाह कराने वाला अज्ञात मौलवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
जांच अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि युवक अपने बारे में पहले कुछ नहीं बता सका था। बाद में उसने अपने गांव का नाम बताया, जिसके आधार पर युवक के परिजनों से फोन पर संपर्क किया। परिजनों के देर रात या सोमवार सुबह तक पहुंचने की उम्मीद है। परिजनों ने बताया कि करीब छह साल पहले प्रदीप घर से निकल गया था। तलाश करने पर उसका कहीं पता नहीं चल सका था। जांच अधिकारी ने बताया कि इस मामले में आरोपी पिता-पुत्र व मौलवी की तलाश की जा रही है।
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योग साधना आश्रम बघरा मुजफ्फरनगर के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने गांव भंदौड़ा में हिंदू युवक को अंबाला से लाकर धर्म परिवर्तन कराने और मुस्लिम युवती से निकाह कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। शनिवार को पुलिस ने गांव भंदौड़ा निवासी संजय शर्मा की तहरीर पर गांव के उमरदीन, उसके पुत्र गुलजार, निकाह कराने वाला अज्ञात मौलवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
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जांच अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि युवक अपने बारे में पहले कुछ नहीं बता सका था। बाद में उसने अपने गांव का नाम बताया, जिसके आधार पर युवक के परिजनों से फोन पर संपर्क किया। परिजनों के देर रात या सोमवार सुबह तक पहुंचने की उम्मीद है। परिजनों ने बताया कि करीब छह साल पहले प्रदीप घर से निकल गया था। तलाश करने पर उसका कहीं पता नहीं चल सका था। जांच अधिकारी ने बताया कि इस मामले में आरोपी पिता-पुत्र व मौलवी की तलाश की जा रही है।
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