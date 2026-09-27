Shamli News: फैक्टरी में लगी आग से मची अफरातफरी, दमकल की तीन गाड़ियों ने बुझाई आग

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दमकल विभाग की तीन गाड़ी पहुंची और दोपहर डेढ़ बजे तक आग पर काबू पाया गया। आग अंदर ही अंदर सुलगती रहने से दमकलकर्मियों को आग बुझाने में मशक्कत करनी पड़ी। बीच-बीच में कई बार गाड़ी खाली हुई, जिसके बाद पेपर मिल से पानी लाना पड़ा। एफएसओ युवकेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगना माना जा रहा है। आग लगने के दौरान ऊर्जा निगम की तरफ से एहतियात के तौर पर औद्योगिक क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद रखी गई।नाशपाती से लदा ट्रक पलटा, चालक-सहचालक घायलशामली। पंजाब के गुरदासपुर निवासी चालक सोदिक सिंह और सहचालक जितेंद्र ट्रक में नाशपाती लादकर अमृतसर से बिहार जा रहे थे। शनिवार सुबह करीब चार बजे जब वे शामली में मेरठ-करनाल हाईवे को जोड़ने वाले शामली-टपराना बाईपास सहारनपुर रोड पर साईं धाम के निकट पहुंचे, तो मोड़ पर ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में चालक और सहचालक के सिर व हाथ-पैर में चोटें आईं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा किया और नाशपाती दूसरे ट्रक से भिजवाई गई। इस दौरान करीब आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। संवाद