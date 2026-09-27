Shamli News: सिटी में आज

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शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में प्रवचन सुबह 8 बजे से।



शिविर







क्रिकेट प्रतियोगिता



आरोग्य मेला

जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन सुबह 10 बजे से।





क्रिकेट प्रतियोगिता

गांव कुड़ाना स्थित मैदान पर दो दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन सुबह 10 बजे।



राम कथा







शहर के जेजे फार्म में विजय कौशल महाराज द्वारा श्रीराम कथा का पांचवा दिन दोपहर दो बजे से।







धरना







गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का 21वां दिन दोपहर 2 बजे से।

प्रवचन