फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Fine of 2.95 lakh imposed on solar company and seller

Shamli News: सोलर कंपनी और विक्रेता पर लगाया 2.95 लाख का जुर्माना

Fri, 16 Oct 2026 01:12 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Fri, 16 Oct 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
Fine of 2.95 lakh imposed on solar company and seller
शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खराब सोलर पैनल से जुड़े मामले में सुनवाई की। आयोग ने सोलर कंपनी और विक्रेता को उत्पाद दायित्व, सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए 2.95 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया है। थानाभवन के मोहल्ला शाहविलायत निवासी सुनीता अरोड़ा ने यूटीएल सोलर फुजियामा पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स उत्तम इलेक्ट्रिकल्स थानाभवन के प्रोपराइटर सुनील कुमार और सुनील कुमार निवासी गांव मुल्लापुर के विरुद्ध पांच अगस्त 2024 को आयोग में परिवाद दायर किया था।
विज्ञापन

परिवादी ने बताया था कि उसने संबंधित कंपनी से सोलर पैनल लगवाया था लेकिन कुछ दिन बाद ही सोलर पैनल की सप्लाई में दिक्कत आने पर कंपनी और विक्रेता से संपर्क किया लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। परिवादी ने जमा की गई रकम वापस दिलाने के साथ ब्याज, मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय की मांग की गई थी।
विज्ञापन

इस मामले में आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता तथा सदस्य अभिनव अग्रवाल और अमरजीत कौर ने मामले की सुनवाई कर विपक्षियों को आदेश सुनाया कि वे परिवादी से शेष 37,840 रुपये प्राप्त कर उसके स्थान पर नया सोलर पैनल स्थापित करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

यदि नया पैनल लगाना संभव नहीं हो, तो परिवादी द्वारा जमा किए गए 2.50 लाख रुपये जमा करने की तारीख से अंतिम भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित वापस किए जाएं।

इसके अतिरिक्त सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति तथा पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में अदा करने का आदेश दिया गया है। आयोग ने विपक्षियों पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed