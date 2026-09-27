Shamli News: परिजन करते रहे एंबुलेंस का इंतजार, अस्पताल परिसर में महिला ने दिया बच्ची को जन्म

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कांधला निवासी इरफाना को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन शुक्रवार देर रात कांधला सीएचसी ले गए थे। वहां से महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में महिला को भर्ती कर जांच की तो हीमोग्लोबिन सात ग्राम से कम होने के कारण उसे मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया।परिजनों ने एंबुलेंस को कॉल की। शुक्रवार रात करीब दो बजे परिजन एंबुलेंस के आने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान महिला को प्रसव पीड़ा तेज हो गई और उसने अस्पताल परिसर में ही बच्ची को जन्म दिया। यह जानकारी मिलते ही स्टाफ नर्स व स्वास्थ्यकर्मी मौके पर पहुंचे और महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कर उपचार दिया गया।जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्साधीक्षक डॉ. मनोज कुमार अखौरी का कहना है कि रात में महिला ने प्रसव के बाद बच्ची को जन्म दिया है। दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनका उपचार चल रहा है। जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ है।