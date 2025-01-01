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Shamli News: खेत पर गई बुजुर्ग महिला की हत्या

Sat, 17 Oct 2026 01:35 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 17 Oct 2026 01:35 AM IST
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Elderly woman murdered after going to the fields
मृतका सोहनबीरी का फाइल फोटो। परिजन
कांधला। गांव असदपुर जिड़ाना में खेत पर गई महिला सोहनबीरी (70) की हत्या कर दी। महिला का शव गन्ने के खेत में मिला है। परिजनों ने महिला की पहने हुए जेवर लूटने के बाद चुन्नी से गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगाया है।
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गांव असदपुर जिड़ाना निवासी सोहनबीरी शुक्रवार शाम करीब तीन बजे गांव के बाहर स्थित अपने खेत पर गई थीं। देर शाम तक उसके घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। इसके बाद परिजन उनकी तलाश में खेत पर पहुंचे। देर शाम तलाश के दौरान खेत से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में महिला का शव पड़ा मिला। महिला की चुन्नी से फंदा लगाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई। महिला का मुंह कपड़े से और दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए थे। महिला का शव मिलने की सूचना से ग्रामीणों की भीड़ मौके पे जमा हो गई। मृतका के पौत्र अनिल ने बताया कि उनकी दादी की हत्या कर उनके कानों के कुंडल और गले का पेंडल लूट लिया गया।
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सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि महिला का शव मिला है। मामले की जांच की जा रही है। परिजनों की तरफ से अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

मृतका सोहनबीरी का फाइल फोटो। परिजन

मृतका सोहनबीरी का फाइल फोटो। परिजन

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