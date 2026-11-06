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दीपावली : चार जोन और आठ सेक्टरों में बांटा जिला

Fri, 06 Nov 2026 01:54 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Fri, 06 Nov 2026 01:54 AM IST
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Diwali: District divided into four zones and eight sectors
शामली। दीपावली और धनतेरस के त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए शामली पुलिस ने सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया है।
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जिले को चार जोन, आठ सेक्टर और चार सुपर जोन में बांटकर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। इसके साथ ही सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। ऊंची इमारतों से भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।

एसपी एनपी सिंह ने बताया कि शहर के मुख्य बाजारों के साथ कैराना, कांधला, थानाभवन, झिंझाना और अन्य कस्बों में भी पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
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