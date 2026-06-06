Shamli News: अंकित के हत्यारों के एनकाउंटर की मांग

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अंतिम यात्रा में लोगों ने आरोप लगाया कि अंकित की टारगेट बनाकर हत्या की गई है। उन्होंने पुलिस-प्रशासन से हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने और एनकाउंटर की मांग की। कुछ लोगों ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग उठाई। अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने अंकित की तस्वीर के साथ नारे लगाए और हत्याकांड का जल्द खुलासा करने की मांग की। भीड़ में गायक के प्रशंसकों और युवाओं की संख्या भी काफी रही। उधर, अंकित की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग परिवार को ढांढस बंधाने में जुटे रहे।सोशल मीडिया पर छाया अंकित हत्याकांड, हर तरफ गूंज रही इंसाफ की मांगशामली। हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर भी शोक और आक्रोश का माहौल है। इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग अंकित को श्रद्धांजलि देने के साथ हत्याकांड का जल्द खुलासा कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनके प्रशंसक और करीबी लोग उनके साथ बिताए पलों की यादें भी सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर जिक्रिया ने पोस्ट कर लिखा कि आई मिस यू भाई आपको हर हाल में इंसाफ दिलाया जाएगा। वहीं भाकियू के जिलाध्यक्ष आशीष ने घटना को दुखद बताते हुए जल्द खुलासे की मांग की। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर वह सपा नेताओं से भी बातचीत करेंगे। दूसरी ओर शहजाद ने अंकित के गाने की लाइन का जिक्र करते हुए लिखा कि क्या पता था भाई के गाने की लाइन लोग भाई पर ही आजमा देंगे। उन्होंने कहा कि अंकित अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।जिस गाने का इंतजार था, अब सिर्फ यादें रह गईंअंकित का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह अपने आने वाले गाने को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह कोट वाले गाने के जल्द आने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। वह प्रशंसकों से कहते नजर आते हैं कि उनका नया गाना लोगों को पसंद आएगा। जिस नए गाने का उनके प्रशंसकों को इंतजार था, उसकी जगह अब सोशल मीडिया पर अंकित की पुरानी तस्वीरें और वीडियो उनकी यादों को ताजा कर रहे हैं।