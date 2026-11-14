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Shamli News: सिटी में आज

Sat, 14 Nov 2026 01:09 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 14 Nov 2026 01:09 AM IST
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city ma aaj
क्रिकेट प्रतियोगिता
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गांव हिरनवाड़ा में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में बाबरी और बुटराड़ा के बीच मैच का आयोजन सुबह 10 बजे से।

यातायात जागरूकता
कंपोजिट विद्यालय सिंभालका में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।

धरना
शामली गन्ना समिति कार्यालय पर बकाया गन्ना ब्याज को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन दोपहर दो बजे से।

कथा
थानाभवन की सरस्वती विहार कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिन दोपहर दो बजे से।

पेराई सत्र का शुभारंभ
थानाभवन शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ सुबह 9 बजे से।
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