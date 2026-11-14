Shamli News: वायु प्रदूषण से नहीं मिल रही राहत, एक्यूआई हुआ 203

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जिले के मौसम में उतार-चढ़ाव चल रहा है। शुक्रवार को सुबह स्मॉग छाया रहा। आठ बजे धुंध छंटने पर धूप निकली। इसके बाद दिनभर कभी धूप तो कभी बादल छाए रहे। वायु गुणवत्ता सूचकांक 24 घंटे में 311 से कम होकर 203 हो गया। अधिकतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़कर 28 और न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस कम होकर 15 डिग्री सेल्सियस रहा। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ की मौसम वैज्ञानिक डॉ. श्वेता सिंह ने बताया कि रविवार को हल्की वर्षा होने की संभावना है। अन्य दिनों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।

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शामली। जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक कम होने के बाद भी वायु प्रदूषण से अभी राहत नहीं मिली है। एक्यूआई 311 से कम होकर शुक्रवार को 203 हो गया, जो खराब की श्रेणी में है। सुबह को धुंध छाई रही। दिन में धूप व बादल छाए रहे। शाम को फिर से धुंध छानी शुरू हो गई। उधर, अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई जबकि न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की कमी आई। मौसम विभाग ने रविवार को हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है।