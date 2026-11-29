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शामली क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट प्रतियोगिता का चौथा दिन सुबह 10 बजे से।



नहर पटरी स्थित क्रिकेट एकेडमी में शामली वॉरियर्स और देशवाल क्लब के बीच मैच सुबह 10 बजे से।

आरोग्य मेला

जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन सुबह 10 बजे से।

धरना-प्रदर्शन

शामली गन्ना समिति कार्यालय पर बकाया गन्ना मूल्य के ब्याज की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन दोपहर दो बजे से ।

क्रिकेट प्रतियोगिता