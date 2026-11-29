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अब रोहतक के 26 नवंबर के चौहरे हत्याकांड की जांच में पूर्व प्रधान बबली की बेटी जानवी का नाम सामने आने से बहावड़ी का पुराना खूनी इतिहास फिर सुर्खियों में है। रोहतक पुलिस दूसरे दिन भी गांव में डटी रही। पुलिस पुराने विवादों, पारिवारिक संबंधों और संपर्कों की कड़ियां खंगाल रही है। nचुनावी रंजिश से शुरू हुआ कत्ल का सिलसिला : बहावड़ी गांव में यशपाल मलिक और देवेंद्र मलिक पक्ष के बीच ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर शुरू हुई प्रतिद्वंता धीरे-धीरे खूनी रंजिश में बदल गई। वर्ष 1999 में चुनावी विवाद के चलते जितेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई।इसके बाद वर्ष 2000 में सुरेश मलिक की हत्या हुई। अगले ही साल 2001 में उनके भाई यशपाल मलिक को खेत में मार दिया। बताया जाता है कि इस मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हुआ, लेकिन रंजिश खत्म नहीं हुई।इसके बाद गांव के तेजपाल के पुत्र आनंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छह वर्षीय बच्चे को भी गोलियों से भून दिया गया। रणवीर पुत्र महेंद्र की भी हत्या कर दी गई। वर्ष 2011 में देवेंद्र के भाई विजेंद्र की शामली से गांव लौटते समय हत्या कर दी गई। इसके बाद धर्मेंद्र और देवेंद्र की भी हत्या हुई।एक के बाद एक हुई वारदातों ने गांव में दहशत का माहौल बना दिया। चुनाव के समय दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ जाता था। nकचहरी बनी बदले की जंग का मैदान : बहावड़ी की रंजिश गांव की सीमाओं से निकलकर अदालत परिसरों तक पहुंच गई। 11 जुलाई 2013 को पूर्व प्रधान के पति देवेंद्र मलिक की शामली कचहरी परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में गांव के ही सगे भाई अजय और सागर ने पिता सुरेश मलिक की हत्या का बदला लेने की बात कहते हुए आत्मसमर्पण किया था। बाद में दोनों को नाबालिग मानते हुए आर्यपुरी स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया गया। 15 अप्रैल 2014 को दोनों आरोपी अन्य किशोरों के साथ सुधार गृह से फरार हो गए थे। बाद में अजय मलिक ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि सागर फरार रहा।वर्ष 2015 में मुजफ्फरनगर कोर्ट परिसर में हिस्ट्रीशीटर विक्की त्यागी की हत्या कर दी गई। इस मामले में भी बहावड़ी के परिवारों के नाम सामने आए थे। कचहरी परिसर में हुई इन वारदातों ने जिले में सनसनी फैला दी थी।