Shamli News: जाह्नवी के बैंकाॅक जाने की आशंका
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sun, 29 Nov 2026 01:26 AM IST
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शामली। रोहतक के चौहरे हत्याकांड की जांच के तार शामली से जुड़ने के बाद रोहतक पुलिस ने दूसरे दिन भी जिले में डेरा डाले रखा। पुलिस और सीआईए की टीम ने बहावड़ी, कसेरवा समेत कई स्थानों पर पहुंचकर ग्रामीणों से पूछताछ की। रोहतक पुलिस को हत्याकांड से पहले बदमाशों को सूचना देने के शक में बहावड़ी की पूर्व प्रधान की बेटी जाह्नवी की तलाश है। अब पुलिस को जानकारी मिली है कि जाह्नवी चाैहरे हत्याकांड के बाद बैंकॉक चली गई।
बबली बोलीं- हत्याकांड से कोई लेना देना नही, जल्द घर लौटेगी जाह्नवी : पूर्व प्रधान बबली ने बताया कि रोहतक पुलिस उनके घर पहुंची थी और उनसे पूछताछ की गई। उनका कहना है कि रोहतक के चौहरे हत्याकांड से उनका या बेटी जाह्नवी का कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है।
बबली के अनुसार चार दिन पहले रात में उनकी जाह्नवी से फोन पर बात हुई थी। उसने जल्द घर आने की बात भी कही थी। इसके बाद उसकी बात नहीं हो सकी।
दिल्ली में रहकर आईएएस की कोचिंग कर रही थी जाह्नवी : पूर्व प्रधान बबली ने बताया उनकी बेटी जाह्नवी दिल्ली में रहकर आईएएस की कोचिंग कर रही थी। वह वहीं रहती है और करीब एक महीने में एक बार घर आती थी। बबली के अनुसार जाह्नवी दस दिन पहले ही घर आई थी। उसका सपना आईएएस अधिकारी बनने का है। उन्होंने बेटी पर लगे संदेह को गलत बताते हुए कहा कि जाह्नवी ऐसा कोई अपराध नहीं कर सकती।
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बबली बोलीं- हत्याकांड से कोई लेना देना नही, जल्द घर लौटेगी जाह्नवी : पूर्व प्रधान बबली ने बताया कि रोहतक पुलिस उनके घर पहुंची थी और उनसे पूछताछ की गई। उनका कहना है कि रोहतक के चौहरे हत्याकांड से उनका या बेटी जाह्नवी का कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है।
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बबली के अनुसार चार दिन पहले रात में उनकी जाह्नवी से फोन पर बात हुई थी। उसने जल्द घर आने की बात भी कही थी। इसके बाद उसकी बात नहीं हो सकी।
दिल्ली में रहकर आईएएस की कोचिंग कर रही थी जाह्नवी : पूर्व प्रधान बबली ने बताया उनकी बेटी जाह्नवी दिल्ली में रहकर आईएएस की कोचिंग कर रही थी। वह वहीं रहती है और करीब एक महीने में एक बार घर आती थी। बबली के अनुसार जाह्नवी दस दिन पहले ही घर आई थी। उसका सपना आईएएस अधिकारी बनने का है। उन्होंने बेटी पर लगे संदेह को गलत बताते हुए कहा कि जाह्नवी ऐसा कोई अपराध नहीं कर सकती।
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