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बबली बोलीं- हत्याकांड से कोई लेना देना नही, जल्द घर लौटेगी जाह्नवी : पूर्व प्रधान बबली ने बताया कि रोहतक पुलिस उनके घर पहुंची थी और उनसे पूछताछ की गई। उनका कहना है कि रोहतक के चौहरे हत्याकांड से उनका या बेटी जाह्नवी का कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है।बबली के अनुसार चार दिन पहले रात में उनकी जाह्नवी से फोन पर बात हुई थी। उसने जल्द घर आने की बात भी कही थी। इसके बाद उसकी बात नहीं हो सकी।दिल्ली में रहकर आईएएस की कोचिंग कर रही थी जाह्नवी : पूर्व प्रधान बबली ने बताया उनकी बेटी जाह्नवी दिल्ली में रहकर आईएएस की कोचिंग कर रही थी। वह वहीं रहती है और करीब एक महीने में एक बार घर आती थी। बबली के अनुसार जाह्नवी दस दिन पहले ही घर आई थी। उसका सपना आईएएस अधिकारी बनने का है। उन्होंने बेटी पर लगे संदेह को गलत बताते हुए कहा कि जाह्नवी ऐसा कोई अपराध नहीं कर सकती।