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तीन बार भरा फॉर्म, फिर भी नहीं पहुंची टीममोहल्ला मोहल्ला दरबार खुर्द निवासी फरीदा पत्नी इकबाल ने बताया कि एक साल में तीन बार आवेदन कर चुकी हैं। दो महीने पहले मांगी गई फैमिली आईडी भी जमा करा दी, लेकिन सत्यापन के लिए कोई कर्मचारी घर नहीं पहुंचा। वे कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर है। इसी मोहल्ले की फरहीन पत्नी फुरकान का कहना है कि डेढ़ साल में तीन बार आवेदन करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। नगर पालिका के कई चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन मकान की जांच तक नहीं हुई। गुलशेर का कहना है कि सत्यापन नहीं होने के कारण वह योजना के लाभ से वंचित हैं। कच्चे मकान में हर समय हादसे का खतरा भी बना रहता है।15 दिन में जांच पूरी करने का दावानगर पालिका में योजना के फार्मों की जांच के प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि कैराना में योजना के तहत छह हजार मकान बन चुके हैं। दो दिन पहले ही 5900 फार्म जांच के लिए प्राप्त हुए हैं। अगले 15 दिन में सत्यापन पूरा कर रिपोर्ट विभाग को भेज दी जाएगी।प्रधानमंत्री आवास योजनाप्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत ऐसे पात्र शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए वार्षिक आय सीमा तीन लाख रुपये तक निर्धारित है। अपनी जमीन पर मकान बनाने के लिए पात्र परिवारों को 2.50 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है।मामले की जानकारी कराकर सभी पात्रों को जल्द ही योजना का लाभ दिलाया जाएगा। उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। - प्रवीण वर्मा, जिलाधिकारी