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शहर के आरके इंटर कॉलेज में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।

क्रिकेट मैच

गांव सिंभालका स्थित एकेडमी में पंवार क्रिकेट एकेडमी सहारनपुर और होली चाइल्ड सिंभालका के बीच मैच सुबह 10 बजे से।

कबड्डी मैच

गांव बहावड़ी में गांव लांक व बहावड़ी की टीम के बीच कबड्डी मैच का आयोजन दोपहर दो बजे से।

धरना

शामली गन्ना समिति कार्यालय पर बकाया गन्ना ब्याज को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन दोपहर दो बजे से।

यातायात जागरूकता