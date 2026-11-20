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दोपहर बाद करीब 1:40 बजे जैसे ही तीनों के शव गांव पहुंचे। कैड़ी के साथ आसपास के गांवों के लोग भी मौके पर जुटने लगे। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। हर किसी की आंखें नम थीं और पूरे गांव में मातम पसरा रहा।लोगों का कहना था कि इस हादसे में पूरा परिवार उजड़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देने की मांग की। उनका कहना था कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, ऐसे में प्रशासन को आगे आकर मदद करनी चाहिए। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे जनप्रतिनिधि : पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने के लिए थानाभवन विधायक अशरफ अली और पूर्व विधायक राव वारिस मौके पर पहुंचे। दोनों जनप्रतिनिधि अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए और कहा कि दुख की इस घड़ी में वे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने परिवार को हरसंभव सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया।