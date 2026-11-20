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कैड़ी में एक घंटे तक इंतजार करते रहे ग्रामीणबाबरी क्षेत्र के कैड़ी गांव में बुधवार देर रात मकान में आग लगने की सूचना ग्रामीणों के अनुसार रात करीब 12 बजे हेल्पलाइन नंबर 101 पर दी। साजिद और ग्रामीण शराफत का आरोप है कि कई बार फोन करने के बावजूद दमकल की गाड़ी करीब एक घंटे बाद पहुंची। इस दौरान ग्रामीण अपने स्तर पर आग बुझाने में जुटे रहे। गांव के लोगों की मांग पर बिजली विभाग ने आपूर्ति बंद कराई, जबकि टंकी ऑपरेटर टीनू ने पेयजल आपूर्ति शुरू कराई। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक शाहिदा और उनकी दो बेटियों अदन व माहिरा की जान जा चुकी थी।कांधला में डेढ़ से दो घंटे बाद पहुंचने का आरोप15 नवंबर को कांधला के बुढ़ाना बस स्टैंड स्थित साजिद सिद्दीकी की स्पेयर पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई थी, जिसने आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया था। दुकानदार ने दमकल विभाग पर सूचना देने के बावजूद करीब डेढ़ से दो घंटे की देरी से पहुंचने का आरोप लगाया था।थानाभवन में लोगों ने खुद बुझाई थी आग27 अक्तूबर को थानाभवन के घंटाघर चौक के पास एसआरके मोबाइल गैलरी में आग लग गई थी। स्थानीय लोगों ने दुकान का शटर तोड़कर पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया और पुलिस भी मौके पर पहुंची। लोगों के अनुसार, दमकल की गाड़ी शामली मुख्यालय से तब पहुंची, जब स्थानीय लोग आग पर काबू पा चुके थे। तब तक दुकान में लाखों रुपये का सामान जल चुका था।कैराना में भी आग बुझाने को दौड़े थे मोहल्ले के लोग24 सितंबर को कैराना के मोहल्ला आलदरम्यान में गैस सिलिंडर से रिसाव के कारण घर में आग लग गई थी। उस वक्त भी स्थानीय लोगों ने ही आगे बढ़कर आग बुझाने का प्रयास किया था। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे पड़ोस के अबरार, शाबान और शान इलाही गंभीर रूप से झुलस गए थे।कर्मचारियों को सूचना मिलते ही समय पर दमकल वाहन मौके पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। कैड़ी गांव की घटना में दमकल की गाड़ी पहुंचने में देरी के मामले की जांच कराई जाएगी।— युवकेश, फायर स्टेशन प्रभारी