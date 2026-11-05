Shamli News: सिटी में आज

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शहर के वीवी पीजी कॉलेज में प्रशासन की ओर से सरस मेले का समापन सुबह 10 बजे।

यातायात जागरूकता



कंपोजिट विद्यालय सिंभालका में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे।

शिविर का आयोजन

शहर के वीवी इंटर कॉलेज में एक दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।

कबड्डी मैच

गांव बहावड़ी में गांव लांक और बहावड़ी की टीम के बीच कबड्डी मैच का आयोजन सांय तीन बजे।

पैदल मार्च

बकाया गन्ना भुगतान और अन्य मांगों को लेकर शामली गन्ना सोसाइटी से पैदल मार्च और प्रदर्शन दोपहर एक बजे से।

सरस मेला