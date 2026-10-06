Shamli News: सिटी में आज

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शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में प्रवचन सुबह 8 बजे से।

दौड़ प्रतियोगिता

थानाभवन में नगर पंचायत द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।

धरना

गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को किसानों का धरना दोपहर 2 बजे से।

दंगल



थानाभवन के मेला गुघाल में दंगल में पहलवानों के बीच मुकाबले सांय चार बजे।



रामलीला मंचन

शहर के हनुमान धाम स्थित रामलीला मैदान में आयोजित सीता जन्म व श्रवण लीला संवाद रात्रि आठ बजे से।



बाबरी के रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला में सीता जन्म व श्रवण लीला संवाद रात्रि 8 बजे से।

प्रवचन