Shamli News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 30 Sep 2026 01:02 AM IST
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प्रवचन
शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में प्रवचन सुबह 8 बजे से।
श्रीराम कथा
शहर के जेजे फार्म में विजय कौशल महाराज द्वारा श्रीराम कथा का समापन सुबह 10 बजे।
क्रिकेट प्रतियोगिता
गांव कुड़ाना स्थित खेल मैदान पर क्रिकेट प्रतियोगिता में कुड़ाना और कुरमाली की टीम के बीच मैच सुबह 10 बजे से।
धरना
गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों की पंचायत दोपहर 2 बजे से।
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शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में प्रवचन सुबह 8 बजे से।
श्रीराम कथा
शहर के जेजे फार्म में विजय कौशल महाराज द्वारा श्रीराम कथा का समापन सुबह 10 बजे।
क्रिकेट प्रतियोगिता
गांव कुड़ाना स्थित खेल मैदान पर क्रिकेट प्रतियोगिता में कुड़ाना और कुरमाली की टीम के बीच मैच सुबह 10 बजे से।
धरना
गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों की पंचायत दोपहर 2 बजे से।