Shamli News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Thu, 24 Sep 2026 01:06 AM IST
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प्रवचन
शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में दशलक्षण पर्व पर प्रवचन सुबह 8 बजे से।
दक्षलक्षण पर्व
जलालाबाद के पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के नौवां दिन प्रवचन सुबह 10 बजे से।
कांधला के जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के नौवां दिन प्रवचन कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
बैडमिंटन प्रतियोगिता
शहर के वीवी पीजी कॉलेज में अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन सुबह 10 बजे।
शिविर
शहर के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में स्काउट-गाइड शिविर का पहला दिन सुबह 10 बजे से।
राम कथा
शहर के जेजे फार्म में विजय कौशल महाराज द्वारा श्रीराम कथा का दूसरा दिन दोपहर दो बजे से।
धरना
गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का 18वां दिन दोपहर 2 बजे से।
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शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में दशलक्षण पर्व पर प्रवचन सुबह 8 बजे से।
दक्षलक्षण पर्व
जलालाबाद के पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के नौवां दिन प्रवचन सुबह 10 बजे से।
कांधला के जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के नौवां दिन प्रवचन कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
बैडमिंटन प्रतियोगिता
शहर के वीवी पीजी कॉलेज में अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन सुबह 10 बजे।
शिविर
शहर के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में स्काउट-गाइड शिविर का पहला दिन सुबह 10 बजे से।
राम कथा
शहर के जेजे फार्म में विजय कौशल महाराज द्वारा श्रीराम कथा का दूसरा दिन दोपहर दो बजे से।
धरना
गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का 18वां दिन दोपहर 2 बजे से।