Shamli News: 85 हजार की रिश्वत लेते खनन अधिकारी और संविदा लिपिक गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Fri, 25 Sep 2026 02:12 AM IST
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शामली। मेरठ की विजिलेंस टीम ने रेत खनन का पट्टा आवंटित करने की एवज में खनन ठेकेदार परमाल से 85 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए खान अधिकारी सुधाकर सिंह और संविदा लिपिक सद्दाम को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
टीम ने खान अधिकारी के कार्यालय से आठ लाख रुपये और उसके सरकारी आवास से करीब 63 लाख रुपये बरामद किए। आदर्श मंडी थाने पर दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विजिलेंस टीम मेरठ के एएसपी राजीव कुमार ने बताया कि झिंझाना क्षेत्र के गांव मंगलौरा निवासी परमाल ने एक सप्ताह पहले शिकायत की थी कि खान अधिकारी सुधाकर सिंह के नाम पर संविदा पर नियुक्त लिपिक सद्दाम पट्टा आवंटन करने की फाइल पास करने के नाम पर 1.35 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा है। इसमें परमाल ने 50 हजार रुपये ऑनलाइन खान अधिकारी के बैंक खाते में जमा कराए थे।
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बृहस्पतिवार को 11 सदस्यीय विजिलेंस की टीम शामली पहुंची। टीम ने परमाल को 85 हजार रुपये दिए। इसके बाद परमाल ने कार्यालय में जाकर सद्दाम को जैसे ही रुपये दिए। उसी दौरान बाहर खड़ी टीम ने सद्दाम को रंगे हाथ पकड़ लिया। एसपी के मुताबिक सद्दाम ने बताया कि उन्होंने यह रुपये खनन अधिकारी के कहने पर लिए थे। इसके बाद खनन अधिकारी को भी कार्यालय से पकड़ लिया। एसपी ने बताया कि खान अधिकारी के कार्यालय में अलमारी से आठ लाख रुपये और उसके सरकारी आवास से बैग में रखे करीब 63 लाख रुपये बरामद हुए। एएसपी ने बताया कि खान अधिकारी व लिपिक के विरुद्ध आदर्श मंडी थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। खान अधिकारी से बरामद रकम के बारे में जानकारी ली जा रही है।
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टीम ने खान अधिकारी के कार्यालय से आठ लाख रुपये और उसके सरकारी आवास से करीब 63 लाख रुपये बरामद किए। आदर्श मंडी थाने पर दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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विजिलेंस टीम मेरठ के एएसपी राजीव कुमार ने बताया कि झिंझाना क्षेत्र के गांव मंगलौरा निवासी परमाल ने एक सप्ताह पहले शिकायत की थी कि खान अधिकारी सुधाकर सिंह के नाम पर संविदा पर नियुक्त लिपिक सद्दाम पट्टा आवंटन करने की फाइल पास करने के नाम पर 1.35 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा है। इसमें परमाल ने 50 हजार रुपये ऑनलाइन खान अधिकारी के बैंक खाते में जमा कराए थे।
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बृहस्पतिवार को 11 सदस्यीय विजिलेंस की टीम शामली पहुंची। टीम ने परमाल को 85 हजार रुपये दिए। इसके बाद परमाल ने कार्यालय में जाकर सद्दाम को जैसे ही रुपये दिए। उसी दौरान बाहर खड़ी टीम ने सद्दाम को रंगे हाथ पकड़ लिया। एसपी के मुताबिक सद्दाम ने बताया कि उन्होंने यह रुपये खनन अधिकारी के कहने पर लिए थे। इसके बाद खनन अधिकारी को भी कार्यालय से पकड़ लिया। एसपी ने बताया कि खान अधिकारी के कार्यालय में अलमारी से आठ लाख रुपये और उसके सरकारी आवास से बैग में रखे करीब 63 लाख रुपये बरामद हुए। एएसपी ने बताया कि खान अधिकारी व लिपिक के विरुद्ध आदर्श मंडी थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। खान अधिकारी से बरामद रकम के बारे में जानकारी ली जा रही है।